Воронеж, Москва, Краснодар: Лорак решила подзаработать с концертами в России

Лорак анонсировала четыре концерта по России. В список "счастливчиков" угодили - Москва, Краснодар, Воронеж и Ростов-на Дону.

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая умолчала о том, что агрессор Россия напала на Украину и планомерно уничтожает мирные города, видимо решила подзаработать на себя и своего учителя по йоге.

Так, в российского теоеграмм-канала "Звездная пыль", Лорак анонсировала четыре концерта по России. В список "счастливчиков" угодили - Москва, Краснодар, Воронеж и Ростов-на Дону.

Концерты Лорак в Россис / Звездная пыль

Стоимость билетов варьируется от 1500 рублей (730 гривен) до 10000 рублей (4800 гривен).

видео дня

Отметим, что ранее свой гастрольный тур по России объявила еще одна украинская певица, а ныне российская исполнительница, которая встала на сторону агрессора России - Таисия Повалий.

Между тем, концерты певицы отменились, так как она попросту никому не интересна и элементарно не смогла собрать зал. Возможно, такая же участь ожидает и Ани Лорак.

Напомним, ранее в Украине был создан регистр предателей Украины. В частности, в список попали пока 16 человек, среди которых: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Анна Седокова, рэппер из Одессы Джиган, Вадим Козаченко, боксер Василий Ломаченко, Лолита Милявская, певец Александр Панайотов, Жанна Бадоева и другие.

Издание Чесно опубликовало список предателей, которые больше всего интересуют украинцев. Именно эти имена они искали чаще всего. Третью строчку занимает Ани Лорак, поддержавшая Россию.

Вас также может заинтересовать: