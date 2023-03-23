И дело даже не в том, что по национальности она украинка, а в том, что ее песни и концерты никому не нужны в России.

Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Запроданка Таисия Повалий, которая отреклась от Украины и стала на сторону террористической России, которая ведет захватническую войну против Украины, неожиданно лишись своего заработка.

И дело даже не в том, что по национальности она украинка, а в том, что ее песни и концерты никому не нужны в России. "На днях звезда отправилась в Сибирь на гастроли: певица планировала дать несколько сольных концертов. Впрочем, тур оказался сорван. Билеты на выступления Повалий продавались плохо. Ни в одном из городов звезда не смогла собрать аншлаг. А в Улан-Удэ и Чите концерты Таисии организаторы были вынуждены вообще отменить", - пишет пропагандистское издание Московский Комсомолец.

По словам экс-директора Софии Ротару, промоутера Сергей Лаврова, отчасти это произошло из-за "украинской истории", имеет ввиду войну он. "Все прекрасно понимают, что она с Украины. А сейчас наши граждане настроены очень патриотично. И не разбираются: на чьей стороне Повалий или та же Лорак. Понимают: Украина и все — не хотят идти на концерт", - поясняет он отношение "хороших русских" к войне.

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Лавров также не удивляется срыву концертов предательницы. "Она не собирала залы. Всегда, что называется, "три калеки в зале". На моей памяти у нее не было успешных туров. Потому что Повалий никогда не была звездой номер 1. Корпоративы у нее – да, были, но немного", - добавляет он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Повалий лишается своего заработка в террористической России.

В частности, по информации пропагандистского издания "Московский Комсомолец", украинской предательнице отменили запланированный концерт в Чите.

"Он должен был состояться 27 марта. Об этом 20 марта сообщил организатор события", - пишет издание.

Ранее также ранее Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений. "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей", - повторила она слова кремлевской методички.

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