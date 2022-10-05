Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБО

Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова / коллаж фото УНИАН

Украинские певицы-запроданки (Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова), а также телеведущие Регина Тодоренко и Оксана Марченко (супруга Виктора Медведчука ‒ кума русского диктатора Путина) попали под санкции СНБО. Об этом сообщает портал "Экономическая правда".

Ани Лорак, Повалий и Седокова с 2014 года активно давали концерты в стране-агрессоре. Они не высказывались касательно войны на Донбассе, которую развязала Россия, игнорировали аннексию Крыма и кровавую политику Владимира Путина по отношению к родной стране.

С 24 февраля Таисия Повалий не раз появлялась на пропагандистских мероприятиях, выступала в Кремле и цинично пела украинские песни, продвигая нарратив про "братские народы". Лорак же, как и предыдущие 8 лет, решила отмалчиваться, а недавно объявила тур по городам Германии, назвав себя "самой титулованной украинской певицей".

Регина Тодоренко также последние несколько лет живет в Москве. Там она вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова, родила ему двух сыновей, а после начала полномасштабной войны заявила, что Украина и Россия "должны помириться". При этом семья бывшей ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" оставалась в Одессе (а этот город регулярно обстреливали и продолжают обстреливать оккупанты).

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины (Лорак, напомним, тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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