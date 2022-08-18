Таисия Повалий попала на концерт Кобзона с украинской Черемшиной на устах

Таисия Повалий исполнила песню Черемшина на украинском языке / instagram.com/tpovaliyofficial

Предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

На сей раз она посягнула на Черемшину. Ее певица-запроданка исполнила на украинском языке в Новосибирске. Концерт проходил в рамках всероссийского тура, посвященного 85-летию Кобзона.

Видео исполнения Повалий украинской песни появилось на одном из фан-аккаунтов артистки в Instagram.

Примечательно, что певица, несмотря на то, что продолжает зарабатывать кровавые деньги в РФ на украинских песнях, свою родину, охваченную войной, ни разу не упомянула ни в социальных сетях, ни во время гастролей.

Ранее заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

В Сети также распространилась реакция "молчуньи" Наташи Королевой на то, как ее мама, артистка Людмила Порывай, публично выражает поддержку Украине, и смеется над зятем-рашистом.

Другие новости: