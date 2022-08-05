"Уже не вырвется оттуда": Павел Зибров рассказал, как Кремль "подкармливал" запроданку Повалий

Павел Зибров рассказал, как Кремль "подкармливал" запроданку Повалий / instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/tpovaliyofficial

Украинский эстрадный певец, Нардный артист Украины Павел Зибров в интервью Алине Доротюк выразил свою уверенность в том, что Таисия Повалий, которая молчит о войне и продолжает выступать в России, пока на ее родине идет война, больше никогда не вернется в Украину.

Артист уверен, что решение это был принято уже очень давно, и даже не самой Повалий. Ее подкармливали, как ручного зверька, а теперь требуют ответа.

Однако это ничуть не оправдывает певицу в глазах Зиброва. Свое мнение о ней он составил, и вынес свой жесткий, но справедливый приговор.

"Тая Повалий, Бог ты мой... Когда у меня спрашивают: "Что Тая Повалий, что Тая Повалий..." Я давно уже сказал, что у Таи Повалий надо забрать звание Народной артистки Украины, и дать Народную артистку Кремля. ...Им очень выгодно иметь в России, в Кремле Народную артистку Украины, депутата Верховной рады Украины, глашатаем таким, что все хорошо в Украине. Херсону хорошо, в Краматорске прекрасно, и Мариуполю... Поэтому я думаю, подкармливали ее и подкармливают сейчас. И она уже вырваться оттуда не вырвется... Она сделала свой выбор", - поделился своими размышлениями певец.

Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандистский телеканал, она пела Пісню про рушник на украинском языке.

Также Таисия Повалий посещает светские мероприятия в Москве, наслаждаясь обществом артистов-путинистов.

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