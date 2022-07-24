"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

Ольга Сумская высказалась о предательстве Таисии Повалий / instagram.com/olgasumska, instagram.com/tpovaliyofficial

Актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская в эфире FreeDom рассказала о своем отношении к певице-запроданке Таисии Повалий, а также артистам-молчунам, которые продолжают делать вид, что войны в Украине нет.

Выбор Повалий остаться в стране-агрессоре, продолжать там строить карьеру и распевать украинские песни, глубоко ранил Сумскую. "Очень больно. Не верится, что все это происходит с Таисией. Вероятно, она спалила мосты. Есть какая-то грань возможного, и она перешла эту грань", - поделилась актриса.

Меж тем она подчеркнула, что не разочарована украинскими артистами, которые бежали в РФ и/или поддерживают кровавую военную политику Кремля. Для актрисы они просто не существуют. Также как и те, кто предпочитают молчать, ведь картинка "нет войне" в соцстях - это не общественно-политическая позиция.

"Понимаете, я даже не хочу их слышать. Я не общаюсь с ними. Уже поздно что-либо говорить. Это такой больной вопрос, который постоянно накапливается. Тем не менее надо было говорить раньше. Самые известный люди, первый эшелон, от которых отчасти зависит общественное мнение, никак не высказывались, хотя могли сделать это в самом начале. И те страницы, которые закрыты для нас, об этом свидетельствуют. А зачем взывать их к чему-то? Мы уже поняли за кого они", - заявляет Сумская.

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Напомним, певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандистский телеканал, она пела Пісню про рушник на украинском языке.

Также Таисия Повалий посещает светские мероприятия в Москве, наслаждаясь обществом артистов-путинистов.

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