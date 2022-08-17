"Немая" к войне в Украине Наташа Королева отреагировала на проукраинскую позицию мамы

Наташа Королева отреагировала на проукраинскую позицию своей мамы Людмилы Порывай / instagram.com/koroleva__star

Заслуженная артистка Украины, хормейстер и дирижер Людмила Порывай является также мамой Наташи Королевой - певицы украинского происхождения, которая молчаливо поддерживает войну.

В отличие от дочери, которая приняла "позу страуса", чтобы не ссориться со сбрендившим мужем-рашистом Тарзаном, мама Люда заявляет о своей антивоенной позиции во всеуслышание: на концерте Ирины Билык в США, Порывай со смехом согласилась, что ее зятя можно приравнять к отходам жизнедеятельности, а также произнесла пламенную речь в поддержку Украины, которую завершила лозунгом "Слава Украине".

В росСМИ патриотизм мамы Наташи Королевой сочли преступным, однако сама певица, похоже, продолжает заниматься самообманом, чтобы не спровоцировать ссору между сознательной мамой-украинкой и мужем-неадекватом.

"Поклонники исполнительницы хита Желтые тюльпаны вздохнули с облегчением. В последнее время в Сети то и дело возникали слухи о грядущем разводе певицы из-за мамы-украинки, ополчившейся на зятя-россиянина. Но, судя по всему, в семье Королевой и Глушко царят мир и согласие. Видимо, Наташа стойко выдержала удар, который ей нанесла родительница, и решила не обращать внимания на поведение 76-летней матери", - вздыхают росСМИ.

Но со стороны это выглядит гораздо проще: Королевой просто плевать на страну, которая ее вскормила и вырастила. Да и любовь к маме, похоже, тоже ресурс ограниченный.

Напомним ранее, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

Ранее Дмитрий Гордон жестко высмеял пророссийскую певицу Наташу Королеву за нелепое фото в "костюме Евы", намекнув на ее не очень высокий интеллект.

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