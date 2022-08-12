Обе залились смехом: Билык на концерте вызвала маму Наташи Королевой и публично обозвала зятя-стриптизера

Ирина Билык высказала все, что думает/ СТБ

Украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал украинский ведущий Анатолий Анатолич и показал фрагмент видео.

Так, на видео видно, как мама Наташи Королевой выходит с букетом на сцену, одета в цвета украинского флага.

Вызвав на сцену Порывай, украинская певица сказала ей, что ее зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Впрочем, певица ничего не сказала о самой Королевой, которая в пилотке выступает на 9 мая и ничего не говорит о войне.

Напомним, ранее Украинский телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Гордон еще раз публично и заочно высмеял поп-певицу Наташу Королеву ‒ которая не сказала с 24 февраля ни слова о войне, которую Россия (где она живет и работает) развязала против ее родной Украины. В Instagram Гордон поделился видео с Королевой, где она выполняет какие-то странные физические упражения, скача при этом вверх-вниз.

"Замалчивающая агрессию России против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать", — иронично подписал Гордон видеоролик