Кричала со сцены "Слава Украине" на чистом украинском языке: мама Королевой ушла в отрыв

Людмила Порывай со сцены рассказала о любви к Украине / instagram.com/mama_luda_star

Заслуженная артистка Украины, хормейстер и дирижер Людмила Порывай долгое время живет в Майами, однако с первых дней полномасштабной войны в Украине публично поддержала свою родину.

Чего не скажешь про ее младшую дочь - Наташу Королеву и ее недалекого рашиста-зятя Тарзана. Певица делает вид, что нет никакой войны, а престарелый стриптизер с азартом поддерживает кровавую кремлевскую политику.

В СМИ ходили слухи о том, что в семье произошел раскол из-за того, что Людмила отстаивает антивоенную позицию, а Тарзан съехал с катушек и транслирует самые гнусные нарративы рашистской пропаганды.

Недавно "мама Люда" посетила в США концерт украинской артистки Ирины Билык. Их связывает давняя дружба, певица была рада видеть Порывай на своем выступлении, и даже вызвала ее на сцену.

В микрофон Билык громко назвала Тарзана "г..ном", чем немало насмешила Порывай. Отсмеявшись Людмила обратилась к зрителям на чистом украинском языке.

"Мои друзья! Мои дорогие дети! Я очень переживаю. У меня все родные, моя сестричка, мои внуки, мои племянники, все в Украине. И я просто сердцем и душой с ними всегда. Каждый день, каждую секунду. И я сегодня так рада, так благодарна, что вы все пришли посмотреть на наших звезд, которые отдают вам сердце, душу, поют столько лет, и верны нашей неньке Украине. Слава Украине!" - заявила мама Королевой.

В комментариях поддержали Людмилу Порывай, а также поблагодарили за искренность:

"Дай Бог Вам здоровья".

"Дуже вдячна вам за вашу сміливість, позицію та драйв!❤️"

"Україна найкраща усьому світі! Дякую Мама Люда❤️"

"Дякуємо Вам!!!!!! Здоров'я.....І слава Україні!!!!"

"Дай Боже вам здоровя❤️ многая літа".

Напомним ранее, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

Меж тем она поддерживает связь с самой Королевой, которая предпочитает закрывать глаза на войну в Украине. Недавно певица приехала к Порывай в США, где устроила громкую вечеринку.

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