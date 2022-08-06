"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

Наташа Королева, Людмила Порывай / скриншот

Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, до сих пор отмалчивается о войне на родине.

Она решила навестить свою мать Людмилу Порывай, которая уже несколько лет живет в Америке.

Королева устроила фотосессию с мамой. Она наняла фотографа, приготовила наряды и устроила из съемки настоящую вечеринку. Королева и Порывай под песню Олега Кензова "Ракетабомбапетарда" дурачились перед камерой, Наташа подпевала "ракета, бомба, петарда. Пушка, пушка, пушка, пушка девочка", адресуя эти слова своей маме.

Королева, Порывай / скриншот

Напомним ранее, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.

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