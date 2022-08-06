"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

Ранее мать Королевой поддержала Украину.
Певица Наташа Королева, которая родилась в Киеве, до сих пор отмалчивается о войне на родине.
Она решила навестить свою мать Людмилу Порывай, которая уже несколько лет живет в Америке.
Королева устроила фотосессию с мамой. Она наняла фотографа, приготовила наряды и устроила из съемки настоящую вечеринку. Королева и Порывай под песню Олега Кензова "Ракетабомбапетарда" дурачились перед камерой, Наташа подпевала "ракета, бомба, петарда. Пушка, пушка, пушка, пушка девочка", адресуя эти слова своей маме.
Напомним ранее, мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.
На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост в украинском стиле и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует бред Кремля в соцсетях.
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