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"Пропавшая" певица-запроданка Лорак объявилась в России

17 сентября 2022, 20:48

Впервые за долгое время певица-запроданка Ани Лорак появилась в информационном пространстве. И, понятное дело, что это пространство - российское.

Лорак
Лорак / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Некогда популярная и некогда украинская певица Ани Лорак, уже который месяц ни говорящая ни слова о тех преступлениях, которые русская армия совершает в Украине, впервые за долгое время дала о себе знать. Видео с певицей на странице в Instagram обнародовала российская ведущая Алена Жигалова (проект "Алена, блин").

Соответственно, впервые за долгое время певица-запроданка появилась в информационном пространстве. На видео Лорак едет в лифте, а ведущая ей говорит: "Боже, кто это? Дива вернулась". На что певица ей отвечает: "Да, это я!".

По всей вероятности, именно с Лорак Жигалова запишет новое интервью. Впрочем, вряд ли певица скажет что-либо о российско-украинской войне.

Согласно последней информации, дела у Лорак в России сейчас идут не слишком хорошо ‒ дескать, ее компанию, занимающуюся организацией концертов и выпуском клипов и песен, закрыли из-за неуплаты налогов.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины (Лорак, напомним, тоже имеет это звание).

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр

К слову, другая предательница Украины и звания народной артистки нашей страны Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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