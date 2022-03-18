Баскову припомнили, как он выпрашивал Народного артиста Украины, спекулируя мамой-украинкой

Баскову припомнили, как он выпрашивал Народного артиста Украины / instagram.com/nikolaibaskov

Актер Стас Садальский припомнил пропутинскому российскому артисту Николаю Баскову, как он в 2004 году выпрашивал у тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы звание Народного артиста Украины.

Тогда он потерял работу в России и много гастролировал по нашей стране.

Басков спекулировал украинской фамилией своей матери, брал украинское правительство "измором": "18 раз на сцене исполнял песню Шарманка перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко. Обессилив от приставаний "банного листа" прилипшего к сцене и охране, президент дал команду на оформление документов".

С начала войны пропутинский певец первым поддержал российскую агрессию и байку про "спасательную операцию". Тогда он заявил, что "Россия войны не начинает. Она их заканчивает".

Статус Народного артистка Украины у Баскова отобрали еще в 2014 году после поддержания им аннексии Крыма, признания псевдореспублик "Л/ДНР" и оправдания вторжения России в Украину.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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