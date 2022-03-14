"Выживший из ума дед": Дмитрий Комаров жестко наехал на Путина и рассказал о будущем россиян

Дмитрий Комаров / 1+1

14 марта в России запретили социальную сеть Instagram. Многие блогеры в миг потеряли заработок и огромную аудиторию, которую нарабатывали годами. Случилось это из-за санкций, которые ввели многие мировые компании из-за вторжения России в Украину.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров резко высказался в адрес россиян и заявил, что, чтобы закрыть россиян от внешнего мира, им еще заблокируют телеграмм.

"Ай, блокируют "инсту", будем на связи через телеграмм-канал". Не будете. Сначала независимые СМИ, затем фб, инста. Дальше – больше. Внутренний закрытый мир. Без информации. Без "вражеских" зарубежных машин, корпораций, компаний, продукции. При этом по ТВ губернаторы и депутаты, с двумя-тремя подбородками, перевязанными галстуками, непременно скажут: "Это хорошо, это же развитие внутреннего рынка". Добро пожаловать в СССР. Путин с молчаливого согласия россиян посадил людей в машину времени и отправил в прошлое кататься на Жигулях и мечтать об иномарках", – написал журналист.

Комаров заявил, что Путина как голый король, а молчавшие россияне "прислуживали при дворе".

"Между рабством и свободой избрали рабство. Российские звезды, кроме единиц, вроде Макаревича, теперь вы можете выступать только в России. За рубли. Недорого. Потому что в Венесуэле за боливары Баскова не закажут", – добавил тревел-блогер.

Телеведущий заявил, что "вторая армия мира" оказалась фейком.

"Адекватные люди давно поняли, что брехня про "мощнейшую армию" оказалась фейком. Чиновники рф разворовали все, что могли. Российские солдаты голые и босые. Сейчас они на морозе в отвратительной одежде, в холодных танках, ждут очередного решения выжившего из ума деда. Они демотивированы, обмануты, запуганы. Уже каждый солдат рф понимает, что его тупо кинули. Все знают, что за две недели войны с Украиной убито солдат рф, практически, как в Афганистане за десятилетие", - пишет Комаров.

Он отметил, что для путина солдаты – "пушечное мясо", хоть он и толкает речи про "героизм российских солдат".

"Посмотрите откровения пленных. Летчики признают, что их отправляли бомбить жилые районы и мирных людей. Солдаты признают, что по приказу гасили по жилым районам", - добавил он.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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