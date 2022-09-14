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Лорак и Повалий в очереди: Украина отберет звания народных артистов за поддержку войны

14 сентября 2022, 19:06

По словам министра Ткаченко, сейчас ведется работа над поправками в законы.

Лорак, Повалий
Лорак и Повалий / соцсети

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что народных артистов Украины будут лишать званий за поддержку войны против Украины.

"Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званием народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены", - заявил министр

Также это будет касаться и тех артистов, которые умалчивают о войне в Украине. По словам Ткаченко, сейчас ведется работа над поправками в законы.

Видео дня
Ткаченко

Так, в этот список могут попасть: Ани Лорак, Таисия Повалий, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие.

Позиция Ани Лорак и Таисии Повалий о войне в Украине

Певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о войне в Украине и проживает в РФ, анонсировала концерты в городах Чехии и Германии.

Как стало известно из информации на официальном сайте исполнительницы, с октября по ноябрь Лорак будет выступать в европейских городах – Лемго, Гамбурге, Дортмунде, Оффенбахе, Праге, Нюрнберге и других городах.

Недавно ее заметили в Москве на празднике сына Филиппа Киркорова.

А предательница Украины и звания Народной артистки Таисия Повалий не унимается, и продолжает колесить по стране-агрессору, исполняя украинские песни.

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война в Украине Ани Лорак Таисия Повалий Александр Ткаченко Филипп Киркоров Николай Басков
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