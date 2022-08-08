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Лорак раскритиковала войну: РосСМИ сообщили об отмене концертов и позиции певицы

8 августа 2022, 14:23

Концерт певицы в Новосибирске, который был запланирован на ноябрь, больше не значится на афишах.

Ани Лорак растолстела
Ани Лорак растолстела / Фотот facebook.com/AniLorak

Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время работала в России и не сказала не слова о военном вторжении России в Украину.

Как сообщает российское издание Кulturomania.ru, украинской певице отменили концерт в Новосибирске из-за "критических высказываний в адрес так называемой спецоперации".

"Концерт Ани Лорак в Новосибирске, который должен был пройти 25 ноября, отменен. Скорее всего на решение организаторов повлияла критика спецоперации со стороны украинской певицы", - сообщает издание, при этом не наводит не единой цитаты критических высказываний Лорак в отношении убийств мирных граждан Украины Россией.

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Известно также, что отныне концерты Лорак будут проходить только в европейских странах, ведь путь в Украину ей заказан из-за ее предательской позиции. Что же касается России, то, скорее всего, Лорак сама отменила концерты, но продолжает молчать в отношении нападения России на Украину.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ани Лорак задолжала россиянам деньги. Оказывается, на ее концерт, запланированный на 29 ноября в Иркутске, все еще можно купить билеты.

Кроме того, достаточно большое количество билетов уже распродано.

Ани Лорак
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