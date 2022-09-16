В Европе бастуют против концертов Лорак

Ани Лорак / Фото facebook.com/AniLorak

Представители украинской диаспоры в Чехии обратилась к организаторам концерта Ани Лорак с целью их отмены.

Как сообщает телеканал 24, пражские организаторы Forum Karlin ответили в чате инстаграмма, что концерт украинской певицы, которая молчит о войне в Украине, выражая лояльности к агрессору-России, отменили и афиш уже нет.

В частности, выступления предательницы в списке событий в сентябре – октябре на их официальном вебсайте тоже уже нет.

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Что касается Германии, то там также планируются акции протестов украинцев против концертов запроданки Лорак. "К акции присоединятся проживающие в Германии украинцы и немецкие активисты, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российского вторжения. Концерты запланированы в Гамбурге, Дортмунде и 6 городах. Украинское сообщество считает певицу предательницей из-за ее выступлений в России и отсутствия осуждения захватнической войны путина против Украины. К акции присоединятся проживающие в Германии украинцы и немецкие активисты, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российского вторжения", - сообщил телеканал.

Кроме отмены концерта, украинцы с помощью митинга хотят показать в Европе, что война не закончилась и Россия продолжает убивать мирных граждан.