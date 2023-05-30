Не сдержалась: Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную Рублевку

Шутка с Лорак оказалась настолько удачной, что в социальных сетях ее быстро подхватили.

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Ани Лорак помогла атаковать Москву / Коллаж Главред, фото соцсети, Ани Лорак Instagram

30 мая Москву и пригород с элитным поселком Рублевка атакованы БПЛА. В сети появились фото с вотермарком SHOT, на котором видна наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти" на обломках дрона.

Украинцы начали писать, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак.

Позже в Telegram-канале SHOT заявили, что это фейк от народного депутата Алексея Гончаренко.

Несмотря на то, что фото было фейковым, шутка оказалась настолько удачной, что в социальных сетях ее быстро подхватили.

Украинцы начали с иронией благодарить фонд артистки-предательницы, которая игнорирует геноцид своего народа. Также "благодарные" пользователи сети расхвалили и других путинистов – Филиппа Киркорова, Таисию Повалий и даже Олега Царева.

Как отреагировала Ани Лорак

Сама певица Ани Лорак, которая продолжает проживать в России, отреагировала на скандал в сети.

Она не сдержалась и закрыла возможность комментировать свои посты в Instagram, тем самым дала реакцию на мощную атаку ее персоны в Сети.

Последнюю публикацию в соцсети Лорак сделала 3 дня назад.

Ани Лорак / скриншот

Атака дронов на Москву 30 мая

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Telegram-канал "Можем объяснить", проведя анализ того, где были замечены и сбиты дроны, пришел к выводу, что в эпицентре удара оказались имения путинской элиты.

В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

Смотрите видео о том, как Украина отбила все атаки РФ:

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