Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитом

Зеленская предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из жакета и брюк-клеше.

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Елена Зеленская в стильном костюме / Коллаж Главред, фото t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который с необъявленным визитом приехал в Украину.

Вместе они посетили реабилитационный центр "Лесная поляна", а также обсудили будущее медицинское партнерство между учреждением и центрами Канады, специализирующимися на работе с ветеранами с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Елена Зеленская отметила, что сейчас очень важно построить систему помощи военным.

"Пока наши воины защищают нас, наша задача – защитить их. А это значит – построить систему помощи, в определенной степени уникальной, потому что именно таков опыт Украины в этой войне, но по лучшим международным стандартам. Восстановить людей одновременно физически и ментально, потому что одно невозможно без второго", – добавила она.

На встрече первая леди показала стильный образ 2023 года. Зеленская предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из жакета на забор и брюк-клеш, и белом топе.

Талию она подчеркнула черным кожаным ремешком.

Наряд первая леди дополнила темно-коричневыми туфлями.

Зеленская сделала идеально ровную укладку, красивый макияж с помадой цвета молочного шоколада и завершила лук лаконичными серьгами.

Смотрите видео о том, Как Елена Зеленская почтила память жертв войны в Украине:

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