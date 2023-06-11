Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитом

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который с необъявленным визитом приехал в Украину.
Вместе они посетили реабилитационный центр "Лесная поляна", а также обсудили будущее медицинское партнерство между учреждением и центрами Канады, специализирующимися на работе с ветеранами с посттравматическими стрессовыми расстройствами.
Елена Зеленская отметила, что сейчас очень важно построить систему помощи военным.
"Пока наши воины защищают нас, наша задача – защитить их. А это значит – построить систему помощи, в определенной степени уникальной, потому что именно таков опыт Украины в этой войне, но по лучшим международным стандартам. Восстановить людей одновременно физически и ментально, потому что одно невозможно без второго", – добавила она.
На встрече первая леди показала стильный образ 2023 года. Зеленская предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из жакета на забор и брюк-клеш, и белом топе.
Талию она подчеркнула черным кожаным ремешком.
Наряд первая леди дополнила темно-коричневыми туфлями.
Зеленская сделала идеально ровную укладку, красивый макияж с помадой цвета молочного шоколада и завершила лук лаконичными серьгами.
Смотрите видео о том, Как Елена Зеленская почтила память жертв войны в Украине:
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