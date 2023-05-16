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Елена Зеленская в белоснежном "кимоно" удивила президента Кореи

Мария Тупик
16 мая 2023, 20:43 обновлено 16 мая, 20:49
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Для встречи с лидером Кореи первая леди выбрала изысканный белый костюм с жакетом-кимоно.
Елена Зеленская в Корее
Елена Зеленская в Корее / Коллаж Главред, фото t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская 16 мая прибыла в Республику Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство".

Зеленская сообщила, что она встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем чтобы поблагодарить за поддержку формулы мира и попросить средства ПВО, средства для разминирования территорий и медицинское оборудование.

Для встречи с лидером Кореи первая леди выбрала изысканный белый костюм с жакетом-кимоно.

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"Первый визит в Республику Корею. Первая встреча с Президентом страны Юн Сок Йолем. Ценим, что Корея готова защищать международное право вместе с нами", – прокомментировала Елена Зеленская.

Елена Зеленская с Юн Сок Йолем
Елена Зеленская с Юн Сок Йолем / t.me/FirstLadyOfUkraine

Для поездки в Азию первая леди Украины выбрала белоснежный костюм с жакетом-кимоно и прямыми брюками со стрелками.

Образ завершили массивная золотая брошь на лацкане и лаконичные серьги-шарики.

Первая леди Украины и первая леди Кореи
Первая леди Украины и первая леди Кореи / t.me/FirstLadyOfUkraine

Волосы Зеленская собрала в стильную прическу с пробором и выпущенной прядью.

Кроме того, первая леди пригласила Юн Сок Йоля с супругой посетить Украину.

Напомним, 4 мая первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с визитом в Лондон. Елена Зеленская выбрала скромный брючный костюм темного цвета и туфли лодочки.

5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Польшу. Первая леди Украины вышла из автомобиля и поразила своим образом. Елена Зеленская вышла в бордовом платье длины миди и в элегантном пальто.

Смотрите видео, как Елена Зеленская восхитила внешним видом в Польше:

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