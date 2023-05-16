Елена Зеленская в белоснежном "кимоно" удивила президента Кореи

Первая леди Украины Елена Зеленская 16 мая прибыла в Республику Корею для участия в конференции "Азиатское лидерство".
Зеленская сообщила, что она встретилась с президентом страны Юн Сок Йолем чтобы поблагодарить за поддержку формулы мира и попросить средства ПВО, средства для разминирования территорий и медицинское оборудование.
Для встречи с лидером Кореи первая леди выбрала изысканный белый костюм с жакетом-кимоно.
"Первый визит в Республику Корею. Первая встреча с Президентом страны Юн Сок Йолем. Ценим, что Корея готова защищать международное право вместе с нами", – прокомментировала Елена Зеленская.
Для поездки в Азию первая леди Украины выбрала белоснежный костюм с жакетом-кимоно и прямыми брюками со стрелками.
Образ завершили массивная золотая брошь на лацкане и лаконичные серьги-шарики.
Волосы Зеленская собрала в стильную прическу с пробором и выпущенной прядью.
Кроме того, первая леди пригласила Юн Сок Йоля с супругой посетить Украину.
Напомним, 4 мая первая леди Украины Елена Зеленская прибыла с визитом в Лондон. Елена Зеленская выбрала скромный брючный костюм темного цвета и туфли лодочки.
5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Польшу. Первая леди Украины вышла из автомобиля и поразила своим образом. Елена Зеленская вышла в бордовом платье длины миди и в элегантном пальто.
Смотрите видео, как Елена Зеленская восхитила внешним видом в Польше:
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