Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в Польше

Сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Польшу.
У президентского дворца в Варшаве их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.
Первая леди Украины вышла из автомобиля и поразила своим образом. Елена Зеленская вышла в бордовом платье длины миди и в элегантном пальто.
Образ Зеленская дополнила кожаными туфлями на шпильках.
Образ первая леди дополнила подвеской в виде герба Украины и нежными серьгами.
Президент Польши Анджей Дуда не сдержался и поцеловал руки первой леди Украины.
Стоит отметить, что президент Украины традиционно с начала войны, которую устроила Россия в Украине, не изменил стиль. Зеленский был одет в черный свитшот с нашивками-гербом, штаны цвета хаки и темно-бежевые кроссовки.
Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.
Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.
Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.
За нее вступились множество известных и медийных людей.
Читайте также:
- Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели Монастырского
- "Спасибо, Лео": Ди Каприо сделал большой взнос для украинцев в "Фонд Елены Зеленской"
- Состояние здоровья Елены Зеленской ухудшилось: "Я не хочу быть жертвой"