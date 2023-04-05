Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в Польше

Бордовый образ первая леди Зеленская дополнила подвеской в виде герба Украины и нежными серьгами.

Елена Зеленская в Польше / t.me/FirstLadyOfUkraine, скриншот с видео

Сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с официальным визитом в Польшу.

У президентского дворца в Варшаве их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

Первая леди Украины вышла из автомобиля и поразила своим образом. Елена Зеленская вышла в бордовом платье длины миди и в элегантном пальто.

видео дня

Елена Зеленская / t.me/FirstLadyOfUkraine

Образ Зеленская дополнила кожаными туфлями на шпильках.

Образ первая леди дополнила подвеской в виде герба Украины и нежными серьгами.

Президент Польши Анджей Дуда не сдержался и поцеловал руки первой леди Украины.

Стоит отметить, что президент Украины традиционно с начала войны, которую устроила Россия в Украине, не изменил стиль. Зеленский был одет в черный свитшот с нашивками-гербом, штаны цвета хаки и темно-бежевые кроссовки.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.

За нее вступились множество известных и медийных людей.

Читайте также: