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Портрет храбрости: Зеленская появилась на диджитал обложке Vogue

27 июля 2022, 09:04

Елена Зеленская рассказала о своей семьи и о том, как она переживает войну в Украине.

Елена и Владимир Зеленский. Фото Vogue

Британская фотограф Энни Лейбовиц сняла президентскую чету Владимира и Елену Зеленских для диджтал обложки американского глянца Vogue.

Елена Зеленская позирует не только в кулуарах и интерьерах, а также на фоне разрушенного оккупантами самолета "Мрия". Статья называется "Портрет храбрости" и посвящена она Елене Зеленской и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Я спросил Зеленского, как война повлияла на его собственную семью. "Как любой обычный человек, я очень беспокоился о них, об их безопасности. Я не хотел, чтобы они подвергались опасности", — сказал он. "Дело не в романтике. Об ужасах, которые творились здесь, на окраинах Киева, и обо всех тех ужасах, которые происходят сейчас в нашей стране, на оккупированных территориях", — сказал он. "Но, конечно, я скучал по ним. Мне так хотелось обнять их. Я хотел иметь возможность прикоснуться к ним".

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Елена Зеленская фото Vogue

По его словам, он гордится Зеленской за то, что она справляется. "У нее сильный характер с самого начала. И, вероятно, она сильнее, чем она думала. А эта война — ну, любая война, вероятно, обнаружит качества, которых вы никогда не ожидали.

Елена и Владмир Зеленские
Елена и Владмир Зеленские / Vogue

Журналисты спросили у Елены Зеленской, была ли она готова к войне. "Мы жили счастливой жизнью и никогда не думали, что это произойдет. Но у нас есть надежда".

Елена Зеленская фото Vogue

Журналист говорит, что чем больше говорил с Зеленской, тем больше сочувствовал ей, чувствовал ее изоляцию, ее страх. "Это правда, я чувствую себя изолированной", — сказала она. "Я не могу свободно посещать то, что хочу. Сегодня ходить по магазинам — это несбыточная мечта". "Это сложная задача, потому что ты постоянно чувствуешь это бремя ответственности".

Журналист также прогулялся по Майдану и расспросил людей, что они думают о Елене. Все ответы были положительными. "Она скромная, она более современная и более современная", — сказала Антонина Сирик, которая с гордостью сообщила мне, что работает в государственном учреждении, занимающемся дизайном почтовых марок, включая известную новую, выпущенную Украиной, с надписью "Русский военный корабль, иди на ...".

Он также поговорил с парой, Светланой и Сергеем Карповыми, которые жили в Киеве, но надеялись вернуться в свой дом на Донбассе, который теперь находится под российской оккупацией. Оба сказали, что восхищаются Зеленской. "Во-первых, она красивая, — говорит Сергей, экскаваторщик. "Нам нравится их семья", — добавила его жена, работающая в страховой сфере. "Похоже, они действительно любят друг друга. Вы можете это почувствовать".

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в США пообщалась со многими журналистами. В одном из интервью она рассказала, что в войне самое тяжелое чувство, что детям угрожает опасность.

Как сказала первая леди, у нее всегда есть ощущение, что детям угрожает опасность. Она постоянно думает о своих детях, но понимает, что сейчас в опасности все украинцы.

Елена Зеленская
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