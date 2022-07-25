Елена Зеленская рассказала о боли, которую испытывает во время войны

Елена Зеленская / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в США пообщалась со многими журналистами. В одном из интервью она рассказала, что в войне самое тяжелое чувство, что детям угрожает опасность.

Как сказала первая леди, у нее всегда есть ощущение, что детям угрожает опасность. Она постоянно думает о своих детях, но понимает, что сейчас в опасности все украинцы.

"Мы никогда не знаем, куда прилетит вражеская ракета и чья жизнь она заберет. Переживание за детей – это моя боль, которую я несу, но она такая же, как и у других мам в Украине", - призналась Зеленская.

Зеленская не понимает, как живут российские пропагандисты, постоянно говорящие, что целятся в военные объекты. Еще ни разу от них не было слов сострадания, извинения о том, что в Украине гибнут мирные люди, среди которых дети. Украинцы никогда не смогут этого простить.

Когда журналист поинтересовался, что я думаю о том, чтобы Украина отдала часть территории россиянам, чтобы прекратить войну, ответила однозначно: "Не только я не вижу этого в будущем – ни один украинец не может такого даже представить", - подчеркнула первая леди.

"В ваш дом ворвался преступник, он все вокруг уничтожает, убивает ваших родных, терроризирует, вы живете в страхе, сопротивляетесь. А потом кто-то вам предлагает: остановимся, поговорите с ним, отдайте ему гостиную, а сами живите в оставшемся пространстве. Мне кажется, это нонсенс", - сказала первая леди.

Именно поэтому, выступая в Конгрессе США, Елена Зеленская попросила для Украины оружие, чтобы мы могли защитить своих родных, свои дома, навсегда выгнать оккупантов из наших земель.

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