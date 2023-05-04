Вся сияет: Елена Зеленская в шикарном наряде приехала на коронацию Чарльза III

Первая леди Украины будет представлять Украину на коронации Чарльза III в Лондоне.

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Елена Зеленская / Коллаж Главред, фото t.me/FirstLadyOfUkraine, скриншот

Первая леди Украины Елена Зеленская сегодня, 4 мая, прибыла с визитом в Лондон.

Как сообщает BBC, первая леди посетит коронацию Чарльза III.

Зеленская уже встретилась с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти возле резиденции главы правительства.

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При этом позже Зеленская и Мурти запланировали посетить библиотеку в центре Лондона.

Елена Зеленская выбрала скромный брючный костюм темного цвета и туфли лодочки.

Елена Зеленская в Лондоне / скриншот

Почему Зеленский не приедет на коронацию Чарльза

Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Нидерландах. Он не подтверждал свое участие в коронации, хотя получил приглашение.

На коронацию пригласили лидеров со всего мира, за исключением семи стран – России, Беларуси, Ирана, Сирии, Мьянмы, Венесуэлы и Афганистана.

Что известно о коронации Чарльза III

Коронация Чарльза III станет одним из самых выдающихся событий в британской истории, прежде всего из-за своей редкости.

До этого коронация проходила в 1953 году, когда на британский престол взошла королева Елизавета II.

Коронация Чарльза III будет состоять из нескольких крупных событий.

В субботу в 12:20 по киевскому времени начнется шествие к Вестминстерскому аббатству. Король отправится туда в новой карете - Diamond Jubilee State Coach: экипаж был создан в 2010 году, для него нужна упряжка из шести лошадей. Несмотря на внешнюю традиционность, в карете есть кондиционер и гидравлическая подвеска. Кстати, вернется во дворец король в традиционной карете Gold State Coach.

Чарльз проедет в Вестминстерское аббатство по более короткому маршруту, чем его мать в 1953 году.

На следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке запланирован праздничный концерт. Уже известно, что выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, Кэти Перри, Take That и Лайонел Ричи. Также будет световое шоу.

Смотрите видео о том, как будет проходить коронация Чарльза.

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