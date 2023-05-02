Первая церемония в 21 веке: какой будет коронация Чарльза III

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне вскоре состоится знаковое событие для всего мира - коронация короля Чарльза III.

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Коронация короля Чарльза ІІІ / скриншот: instagram.com/theroyalfamily

Британские монархи остаются единственными в Европе, которые уже более тысячи лет сохраняют традицию коронации. К тому же, для монархов это будет первая особенная коронация в XXI веке, ведь последний раз она происходила 70 лет назад.

Сама церемония коронации короля Чарльза III состоится в эту субботу, 6 мая, но для британцев организовали дополнительный выходной в понедельник. Кстати, пабы, клубы и бары в Англии и Уэльсе будут работать на два часа дольше, чем обычно. В городах по всей стране установят 30 больших экранов для прямого эфира, чтобы все желающие могли "приобщиться" к церемонии. Как пишет ВВС, британцев также приглашают проводить уличные вечеринки в честь коронации.

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Известно, что церемония коронации будет короче и менее масштабной, чем была у Елизаветы II в 1953 году. Тем не менее, будет стоить она в несколько раз дороже – 250 млн фунтов стерлингов (150 млн на меры безопасности и 100 млн на саму церемонию и трехдневное празднование) по сравнению с 47 млн фунтов в пересчете.

Коронация Чарльза III будет состоять из нескольких крупных событий. В субботу в 12:20 по киевскому времени начнется шествие к Вестминстерскому аббатству. Король отправится туда в новой карете - Diamond Jubilee State Coach: экипаж был создан в 2010 году, для него нужна упряжка из шести лошадей. Несмотря на внешнюю традиционность, в карете есть кондиционер и гидравлическая подвеска. Кстати, вернется во дворец король в традиционной карете Gold State Coach.

Чарльз проедет в Вестминстерское аббатство по более короткому маршруту, чем его мать в 1953 году.

Карета для коронации Чарльза ІІІ / скриншот: instagram.com/theroyalfamily

Смотрите видео, на какой карете поедет король Чарльз ІІІ из Вестминстерского аббатства после Коронационной службы:

В 13 часов по киевскому времени начнется сама коронационная служба, которая насчитывает шесть этапов:

Признание: архиепископ Кентерберийский представляет монарха возле коронационного кресла. Его приветствуют криками " Боже, храни короля!".

Присяга суверена.

Помазание: архиепископ мажет руки, грудь и голову короля святым миром.

Инвеститура: королю вручают регалии, символизирующие власть-скипетр и скипетр суверена. Архиепископ возлагает на голову короля корону.

Интронизация и честь: король переходит с коронационного кресла на трон.

После, в 14 часов по Киеву, начнется процессия к Букингемскому дворцу, где вся королевская семья поздравит народ с балкона.

На следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке запланирован праздничный концерт. Уже известно, что выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, Кэти Перри, Take That и Лайонел Ричи. Также будет световое шоу.

На церемонию коронации приглашены 2 тысячи человек. Среди них, разумеется, члены британской королевской семьи, родственники королевы-консорта Камиллы. Также приглашены члены иностранных королевских семей, например, Бельгии, Дании, Монако, Нидерландов, Японии, Люксембурга, Швеции, Испании.

Среди гостей также могут быть бывшие министры Великобритании, лидеры других стран, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Роберта Метсола и президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Великая коронация Чарльза III

Напомним, что королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, 8 сентября. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории Британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Принц Уэльский Чарльз занял британский престол 10 сентября 2022 года, через два дня после смерти его матери - королевы Елизаветы II. Чарльз III будет коронован, согласно традициям, в Вестминстерском аббатстве в первую субботу мая 2023 года.

Напомним, что Чарльз III не оставляет попыток наладить отношения с "запасным" принцем и его непростой женой. Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию.

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