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Будут тянуть с ответом до последнего: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию

6 марта 2023, 13:10
Чарльз III не оставляе попыток наладить отношения с "запасным" принцем и его непростой супругой.
король Чарльз III, принц Гарри, Меган Маркл
Король Чарльз III пригласил принца Гарри и Меган Маркл на коронацию / instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Не за горами одно из самых ярких событий в британской истории 21-го века - коронация Чарльза III и его супруги Камиллы. Король взошел на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, по праву престолонаследия еще в сентябре 2022 года.

Однако торжественное мероприятие требовало тщательной подготовки, которая уже выходит на финишную прямую - 6 мая Чарльз III официально примет британскую корону. До недавнего времени оставалось тайной, пригласил ли монарх на собственный праздник мятежного сына, принца Гарри, и его скандальную жену.

Три года назад Гарри и Меган сложили с себя королевские обязательства чтобы обеспечить себе и своим детям приватность. Тем не менее их имена не сходят с первых полос мировых изданий, и чаще всего шумиху поднимают сами герцоги Сассекские. Мнения королевских экспертов разделились в том, захочет ли Чарльз приглашать сына и его супругу, которые наверняка отколют какой-нибудь фортель. Теперь же все стало очевидно.

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Издание The Sunday Times, с отсылкой на слова официального представителя Гарри и Меган, сообщают, что герцоги Сассекские получили "электронную корреспонденцию из офиса Его Величества относительно коронации". Правда, комментировать решение пары относительно приглашения представитель отказался - эта информация не разглашается.

После этого заявления некоторые королевские эксперты лишь укоренились во мнении, что от скандальной парочки стоит ожидать чего угодно, и с ответом они, вероятно, будут тянуть до последнего момента, чтобы сохранить интригу.

Отметим, ранее королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег". Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор книги "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "помешанной на деньгах".

Также стало известно, что от коронации Чарльза III массово отказываются знаменитости - лучшие британские артисты не желают выступать на торжественном мероприятии по различным причинам.

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