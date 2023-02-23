Огромное разочарование: известные британские артисты "отшили" короля Чарльза III

Организаторы коронации отмечают, что Адель и Эд Ширан отказываются уважить Карла III своим талантом.

Эд Ширан и Адель отказались выступать на коронации Чарльза III / instagram.com/teddysphotos, instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/adele

Букингемский дворец вовсю занят подготовкой к грандиозному событию - коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая 2023 года. Празднования и официальные мероприятия по поводу восхождения нового короля на британский престол будут длиться три дня.

Однако организаторы отмечают, что не все с коронацией выходит так гладко. В интервью для OK Magazine они сообщили, что некоторые знаменитости, приглашенные выступить на этом событии, ответили Чарльзу отказом.

В частности речь идет о британском музыканте Эде Ширане - у артиста запланирован концерт в Техасе, США, 5 мая, и он физически не сможет присутствовать на коронации. А вот британская поп-дива Адель и вовсе не стала комментировать свой отказ - никаких официальных выступлений в период, когда состоится коронация, у нее не предусмотрено.

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"Король предложил ряд людей, которых он хотел бы видеть на сцене. Адель и Эд были в этом списке. Он очень хотел, чтобы они были частью концерта… Их отказ был огромным разочарованием. Они (Адель и Ширан - прим. редактора) титаны индустрии шоу-бизнеса, типичные британцы, известные во всем мире", - говорит организатор коронации.

Окончательный список артистов, которые могут выступить 6 мая на торжестве по случаю коронации Чарльза III, еще не представлен. Отмечается, что на концерт в качестве исполнителей приглашены группа Spice Girls и Гарри Стайлс.

Чарльз в роли короля

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

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