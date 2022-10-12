Теперь официально: британский королевский дворец объявил дату коронации Чарльза III и Камиллы

Король Чарльз III и королева-консорт Камилла / instagram.com/theroyalfamily

Принц Уэльский Чарльз занял британский престол 10 сентября 2022 года, через два дня после смерти его матери - королевы Елизаветы II. Советом престолонаследия он был назван новым монархом с тронным именем Чарльз III.

Старший сын королевы Елизаветы уже приступил к своим обязанностям. Однако официальная церемония коронации его ожидает не раньше весны следующего года.

На официальных страницах британской королевской семьи в социальных сетях, а также на их сайте, появилось объявление о том, что Чарльз III будет коронован, согласно традициям, в Вестминстерском аббатстве в первую субботу мая 2023 года - 6 числа.

Жена Чарльза также будет коронована, как королева-консорт Камилла.

"Коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. На церемонии он будет коронован вместе с королевой-консортом", - гласит объявление.

Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года / instagram.com/theroyalfamily

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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