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"Помешанная на деньгах": принц Гарри сильно разочаровал Меган Маркл

1 марта 2023, 11:47
Герцогиня ожидала частных самолетов и кадиллаков, но получила скандалы и любовь Гарри.
Меган Маркл
Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег".

Об этом заявил королевский эксперт Том Бауэр, который появился в новостях ранее в этом месяце, где он рассказал Дэну Вуттону о ранних отношениях пары.

Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор, написавший в 2022 году книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "Форс-мажоров" "помешанной на деньгах".

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Эксперт сказал: "Ее большим удивлением и разочарованием было то, что у принца Гарри было очень мало денег. "Она воображала, что у него сотни миллионов, если не миллиарды, и теперь ей приходится компенсировать это", - говорит эксперт, которого цитирует The Daily Mail.

Описывая, как пара не может позволить себе свой нынешний образ жизни в качестве работающих членов королевской семьи, эксперт добавил: "Она хочет ездить на больших кадиллаках, на частных самолетах".

Том также заявил, что присутствие принца Гарри и Меган Маркл на коронации может "разрушить" коронацию и "затмить" короля Чарльза.

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские будут приглашены на коронацию 6 мая, несмотря на взрывные мемуары Гарри "Запасной".

В то время как они все еще были старшими работающими членами королевской семьи, принц Гарри и Меган Маркл в основном финансировались поместьем герцогства Корнуолла короля Чарльза.

Сообщалось, что после решения пары покинуть фирму в герцогстве Корнуолл, принадлежащее Чарльзу, стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, его младший сын получал в среднем около 2,3 миллиона фунтов стерлингов в год.

Однако пара заявила, что эта сумма покрывает 95 процентов их офисных расходов.

Остальные пять процентов их годового дохода были получены из ежегодного суверенного гранта в размере 82 миллионов фунтов стерлингов, финансируемого налогоплательщиками, который вручается самым высокопоставленным членам королевской семьи.

Напомним, раннее принцесса Уэльская оказалась в смешной ситуации, когда попыталась перевернуть блин во время визита в дом престарелых на Масленицу.

41-летняя Кейт Миддлтон, которая ранее на этой неделе присутствовала на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне вместе с принцем Уильямом, улыбалась, когда сегодня утром прибыла в дом престарелых Oxford House в Слау.

Во время мастер-класса по блинам, организованного в заведении, Кейт призналась, что трое ее детей жаждут испечь блины, когда они вернутся домой из школы сегодня днем. Поэтому Кейт понадеялась получить урок по готовке блинов, дабы порадовать наследников. "Мои блины всегда прилипают к сковороде или заканчиваются на потолке или на полу. Первый - всегда комом", - сказала герцогиня.

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