Кейт Миддлтон опозорилась в клинике, где попыталась спечь блины для пожилых

Кулинария - это явно не конек герцогини Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин / ua.depositphotos.com

Принцесса Уэльская оказалась в смешной ситуации, когда попыталась перевернуть блин во время визита в дом престарелых во вторник на Масленицу.

По информации The Daily Mail, 41-летняя Кейт Миддлтон, которая ранее на этой неделе присутствовала на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне вместе с принцем Уильямом, улыбалась, когда сегодня утром прибыла в дом престарелых Oxford House в Слау.

Во время мастер-класса по блинам, организованного в заведении, Кейт призналась, что трое ее детей жаждут испечь блины, когда они вернутся домой из школы сегодня днем. Поэтому Кейт понадеялась получить урок по готовке блинов, дабы порадовать наследников. "Мои блины всегда прилипают к сковороде или заканчиваются на потолке или на полу. Первый - всегда комом", - сказала герцогиня.

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Вылив блинное тесто на сковородку, Кейт то и дело ковыряла сырую массу специальной лопаткой. "Вот где я ошибаюсь, я всегда стараюсь повернуть их слишком быстро", — сказала она.

"Может быть, теперь мои дети не захотят, чтобы я пекла с ними блины, когда они придут домой из школы", - пошутила Кейт.

Когда Кейт снова попыталась перевернуть блин, тот решил не сдаватся и прочно прилип к сковороде. Результат - скомканная блинная масса, размазанная по тарелке.

Блин Кейт Мидлтон / The Daily Mail

Отметим, невестки короля Чарльза III Меган Маркл и Кейт Миддлтон находятся не в лучших отношениях. Принц Гарри в своих мемуарах рассказал, почему между красавицами сложилась вражда.

Западные СМИ пишут, что это и послужило причиной многочисленных конфликтов в королевской семье.

Еще при первой встрече будущих родственниц Гарри отметил, насколько высокомерно смотрится принцесса Уэльская на фоне простушки Маркл. Супруга принца Уильяма отвечала холодом на все попытки Меган к сближению.

Напомним, недавно Букингемский дворец буквально попал под полну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

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