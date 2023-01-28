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Принц Гарри откровенно рассказал, почему Миддлтон "скандалит" с Меган Маркл

28 января 2023, 19:43
По словам Гарри, супруга принца Уильяма отвечала холодом на все попытки Меган к сближению.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Меган Маркл, Кейт Миддлтон / royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Невестки короля Чарльза III Меган Маркл и Кейт Миддлтон находятся не в лучших отношениях. Принц Гарри в своих мемуарах рассказал, почему между красавицами сложилась вражда.

Западные СМИ пишут, что это и послужило причиной многочисленных конфликтов в королевской семье.

Еще при первой встрече будущих родственниц Гарри отметил, насколько высокомерно смотрится принцесса Уэльская на фоне простушки Маркл. Супруга принца Уильяма отвечала холодом на все попытки Меган к сближению.

"Единственным, возможно, несоответствующим примечанием, которое я мог придумать, была заметная разница в одежде двух девушек, которую обе они, казалось, заметили. Мэг: в рваных джинсах, босиком. Кейт: разодетая в пух и прах", — приводит выдержку из мемуаров Гарри издание Marie Claire.

Недавно Букингемский дворец буквально попал под полну цунами. Всему виной - книга откровений младшего сына теперь уже Короля Чарльза и погибшей принцессы Дианы - принца Гарри.

В своей книге "Запасной", которая поступила в продажу 10 января, Гарри шокировал откровениями не только о личной жизни, а и о бытие всего королевского Дворца.

В частности, принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений.

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться.

Кроме того, герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях. Таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

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