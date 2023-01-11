Мемуары принца: Гарри описал бурное свидание с Меган Маркл в отеле

Гарри рассказал, как сидел под одеялом у Меган, пока та разговаривала с представителем отеля.

Гарри и Меган Маркг / кадр из сериала

Принц Гарри подробно описал бурное рандеву с Меган Маркл с первых дней их отношений в своих нашумевших мемуарах "Запасной".

38-летний герцог Сассекский вспомнил встречу с 41-летней актрисой в отеле Soho House в Лондоне в годовщину смерти его мамы, принцессы Дианы, почти через два месяца после того, как они начали встречаться, пишет Page Six.

Гарри пишет, что актриса "Форс-мажоров" пригласила его встретиться в ее отеле и велела подняться на грузовом лифте, чтобы его не заметили посторонние. Там Маркл познакомила его со своей подругой Ванессой, которая проводила принца до ее гостиничного номера.

"Ее руки тянулись ко мне", — написал Гарри в своей книге о Маркл, добавив, что он "затаив дыхание" ждал у дверей ее отеля.

"Она втянула меня внутрь и поблагодарила подругу одним плавным движением, а затем быстро захлопнула дверь, пока никто не заметил", - добавляет он.

На следующее утро пара заказала романтическое обслуживание номеров. "Мэг шепотом попросила меня пойти в ванную, но я предпочел свое укрытие", — дерзко написал он, имея ввиду одеяло.

Гарри объяснил, что их завтрак был доставлен помощником управляющего отелем, который долго беседовал с Маркл, пока он молчал под одеялом.

Он не заметил горку в форме принца под одеялом", — написал Гарри. "Он говорил и говорил, в то время как у меня, в моей пещере из пухового одеяла, начал заканчиваться воздух", - вспоминает принц.

Вскоре после этого пара сообщила о серьезных отношениях и обнародовала свою любовь в 2016 году. Они объявили о помолвке в 2017 году и поженились в следующем году.

Напомним, ранее в своей книге Гарри неожиданно признается в употреблении наркотиков. В своих мемуарах "Запасной" он рассказывает о пристрастии к кокаину в подростковом возрасте.

Герцог Сассекский вспомнил, как британские таблоиды изображали короля Карла III "измученным отцом-одиночкой, справляющимся с зависимым от наркотиков ребенком", когда Гарри было 17 лет, отметив, что в это время он "конечно… употреблял кокаин".

Бывшему военному летчику впервые предложили препарат "в чьем-то загородном доме, во время съемок", пишет он в своей книге, которая поступила в продажу в США 10 января.

"Мне предложили дорожку, и с тех пор я сделал еще несколько", — объясняет Гарри, называя употребление наркотиков "не очень веселым".

В издании ВВС отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

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