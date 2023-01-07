Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

Принц Гарри в последнее время главный ньюс мейкер и герой медийного пространства всего мира.

Гарри и Меган Маркг / кадр из сериала

Принц Гарри продолжает удивлять своими откровениями весь мир, выпустив собственную книгу мемуаров "Запасной".

По информации издания Page Six, в своей книге Гарри неожиданно признается в употреблении наркотиков. В своих мемуарах "Запасной" он рассказывает о пристрастии к кокаину в подростковом возрасте.

Герцог Сассекский вспомнил, как британские таблоиды изображали короля Карла III "измученным отцом-одиночкой, справляющимся с зависимым от наркотиков ребенком", когда Гарри было 17 лет, отметив, что в это время он "конечно… употреблял кокаин".

Бывшему военному летчику впервые предложили препарат "в чьем-то загородном доме, во время съемок", пишет он в своей книге, которая поступила в продажу в США 10 января.

"Мне предложили дорожку, и с тех пор я сделал еще несколько", — объясняет Гарри, называя употребление наркотиков "не очень веселым".

Хотя это "не сделало его особенно счастливым", оно "заставило его почувствовать себя другим", что было его "главной целью".

Принц, которого позже обвинили в повторном употреблении кокаина в 2012 году после книги о вечеринках в Лас-Вегасе, также подробно описывает потерю девственности в подростковом возрасте в своей книге, написав, что это произошло на "травяном поле" за пабом с "пожилой женщиной".

Хотя Гарри не называет в тексте свою возлюбленную, он отмечает, что она "довольно любила лошадей" и относилась к нему "как к молодому жеребцу". Он пишет: "Это была "быстрая поездка", после которой она шлепнула меня по заднице и отправила на милость".

Ранее в мае 2021 года Гарри сообщил, что он полагался на алкоголь и наркотики, чтобы "замаскировать" свои чувства во время приступов паники после смерти его мамы, принцессы Дианы.

"Я был готов пить, я был готов принимать наркотики, я был готов пытаться делать то, что заставляло меня чувствовать себя не так, как я себя чувствовал", — объяснил он в эпизоде "Меня, которого ты не видишь", отдавая должное своей жене Меган Маркл, которая помогла ему пройти терапию.

Он также обвиняет Уильяма в физическом нападении на него в драке 2019 года, но принц Уэльский еще не прокомментировал это обвинение.

В своих мемуарах Гарри также поделился деталями своей экспедиции на Северный полюс, в марте 2011 года. Он рассказал, что обморозил уши, щеки и пенис.

Дворец сообщил, что не будет комментировать какие-либо утверждения в книге.

Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Книга Запасной выйдет на свет 10 января, а за два дня до этого выйдет большое интервью принца Гарри, в котором он откровенно рассказал, зачем принял участие в документальном сериале и почему вернулся к воспоминаниям.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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