Принц Гарри сделал неожиданное признание о королевской семье

Книга Запасной выйдет на свет 10 января, а за два дня до этого выйдет большое интервью принца Гарри.

Гарри и Меган Маркл / кадр из сериала

38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Книга Запасной выйдет на свет 10 января, а за два дня до этого выйдет большое интервью принца Гарри, в котором он откровенно рассказал, зачем принял участие в документальном сериале и почему вернулся к воспоминаниям.

Как пишет The Sun, младший брат принца Уильяма огорчен тем, что родные не пресекли утечку информации из дворца и не встали на его защиту.

Гарри считает, что сейчас на королевскую семью работает целая сеть журналистов, которым говорят, что и когда нужно писать.

При этом Гарри отмечает, что не оставляет надежд однажды вернуть близких.

"Я хотел бы вернуть своего отца. Я хотел бы вернуть своего брата", — передает слова опального принца СМИ.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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