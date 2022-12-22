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Королевский дворец тряхнет, как при землетрясении: принц Гарри приготовил "сюрприз" Чарльзу

22 декабря 2022, 17:51
Чарльз очень обеспокоен, что его сын Гарри может выдать скандальные тайны о разводе с Дианой.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри готовит новую "бомбу" для королевского дворца. Сериал с Меган Маркл и Гарри явно подпортил их репутацию, но принц на этом останавливаться не хочет.

Как пишет издание Mirror, фильм с Сассекскими - это не самое ужасное, что обрушится на головы британцев и членов королевской семьи.

Принц Гарри неспроста развел такую активность и раздает интервью.

"10 января 2023 года выйдут мемуары герцога Сассекского. И вряд ли от них стоит ожидать чего-то приятного. Чего стоит только название книги — "Запасной", - пишут западные СМИ.

Предполагается, что читатели смогут узнать о том, каким было детство Гарри, что он помнит и думает о своей матери принцессе Диане, ее разногласиях с королевским двором и разводе с принцем Чарльзом.

Чарльз очень обеспокоен, что его сын Гарри может выдать скандальные тайны о разводе с Дианой и женитьбе с королевой Камиллой.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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