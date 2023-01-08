Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

Военное прошлое британского наследного принца нашло отражение в скандальных мемуарах герцога Сассекского.

Принц Гарри убил 25 человек в Афганистане / instagram.com/sussexroyal

Мемуары принца Гарри под названием "Запасной" увидят мир лишь 10 января, однако первые экземпляры уже разосланы по топовым массмедиа, которые исправно создают шумиху вокруг откровений "запасного" принца.

В частности ВВС отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

Королевский наследник заявляет, что враги приучили его холоднокровно относиться к убийствам. "Когда я погружался в жар и беспорядок боя, я не думал о тех 25 человеках. Вы не можете убивать людей, если видите в них людей. По правде говоря, вы не можете даже навредить им, если видите в них людей. Это были шахматные фигуры, снятые с доски, плохие парни были уничтожены до того, как они убили хороших парней. Они приучили меня к "другим" им, и сделали это хорошо", - говорит Гарри в мемуарах.

Один из лидеров талибов Анас Хаккани уже отреагировал на дерзкое заявление герцога Сассекского. "Мистер Гарри, те, кого вы убили, не были шахматными фигурами, они были людьми; у них были семьи, которые ждали их дома", - заявил он. Также он отметил, что в отличие от принца, не у многих хватает смелости признаться в убийстве.

Британские военные в то же время критикуют подобную откровенность Гарри - они заявляют, что в их кругах не принято разглашать такую информацию, и уж тем более бравировать этим. Мемуары Сассекского в целом они пока считают "трагической аферой для зарабатывания денег".

Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

Другие новости: