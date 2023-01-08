УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

8 января 2023, 16:49
Военное прошлое британского наследного принца нашло отражение в скандальных мемуарах герцога Сассекского.
Принц Гарри
Принц Гарри убил 25 человек в Афганистане / instagram.com/sussexroyal

Мемуары принца Гарри под названием "Запасной" увидят мир лишь 10 января, однако первые экземпляры уже разосланы по топовым массмедиа, которые исправно создают шумиху вокруг откровений "запасного" принца.

В частности ВВС отметили фрагмент, в котором младший сын короля Карла III рассказал о своей военной службе - в британской армии он имеет звание капитана Армейского воздушного корпуса. Имел две служебных командировки в Афганистане (в 2007 и 2012 годах), где выполнял боевые задания.

Гарри признался, что имеет ща плечами собственное маленькое кладбище - в Афганистане он убил 25 человек. "Это не та статистика, которая переполняет меня гордостью, однако и пристыженным я себя не чувствую", - рассказывает он.

Королевский наследник заявляет, что враги приучили его холоднокровно относиться к убийствам. "Когда я погружался в жар и беспорядок боя, я не думал о тех 25 человеках. Вы не можете убивать людей, если видите в них людей. По правде говоря, вы не можете даже навредить им, если видите в них людей. Это были шахматные фигуры, снятые с доски, плохие парни были уничтожены до того, как они убили хороших парней. Они приучили меня к "другим" им, и сделали это хорошо", - говорит Гарри в мемуарах.

Один из лидеров талибов Анас Хаккани уже отреагировал на дерзкое заявление герцога Сассекского. "Мистер Гарри, те, кого вы убили, не были шахматными фигурами, они были людьми; у них были семьи, которые ждали их дома", - заявил он. Также он отметил, что в отличие от принца, не у многих хватает смелости признаться в убийстве.

Британские военные в то же время критикуют подобную откровенность Гарри - они заявляют, что в их кругах не принято разглашать такую информацию, и уж тем более бравировать этим. Мемуары Сассекского в целом они пока считают "трагической аферой для зарабатывания денег".

Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

Другие новости:

шоу-бизнес принц Гарри новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:52

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

16:49

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

16:42

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

16:41

Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить КрымВидео

16:36

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в УкраинеВидео

16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

Реклама
15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

12:35

РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

Реклама
12:32

Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованнымиВидео

12:28

"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

12:00

Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

11:50

Зажмурился под Новый год: в Украине ликвидирован "майор Гром"

11:50

РФ бросит мобилизованных в наступление в Украине: в разведке назвали срокиВидео

11:47

Ситуация под Кременной: оккупанты "проседают", поэтому перекидывают силы из-под Бахмута - ГайдайВидео

11:44

"Лицемерная приспособленка": предательница Ани Лорак поностальгировала про съемки в УкраинеВидео

11:01

"Где мои награды?": Лолита набросилась на ЗеленскогоВидео

10:59

"Вали его, упал": снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта одним выстреломВидео

10:37

Почему Украине не позволят одержать быструю победу над РФ: эксперт дал ответВидео

10:34

ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы: абсолютного контроля нет ни у когоВидео

10:11

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

10:00

Когда Крещение 2023 - дата праздника Водохреще 2023 и традиции

09:58

ВСУ готовят крупное контрнаступление: в британской разведке назвали направленияВидео

09:37

РФ хочет навязать Украине корейский вариант урегулирования войны: Данилов объяснил, что это значит

09:18

ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление: Арестович назвал вероятные срокиВидео

09:06

Грохотало несколько часов: внезапно взорвалась база оккупантов в МелитополеВидео

08:38

"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

08:29

У нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался - ЖдановВидео

08:20

Володечка, день твоей смерти будет огромным праздником для всего человечествамнение

Реклама
07:49

РФ существенно исчерпала запасы ракет, но сможет продолжить обстрелы Украины - ISW

06:20

Без этого шага мы не выиграем войнумнение

05:00

Поздравления с Днем ангела Степана – теплые поздравления, картинки и открытки для любимых

04:55

"Приказ отдал полковник": оккупант назвал виновного в ликвидации россиян в Мариинке, но это не ВСУВидео

03:30

Как правильно пить воду – сидя или стоя

03:20

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

02:02

"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на МальдивахВидео

01:35

Военный эксперт рассказал, сколько есть сценариев окончания войныВидео

01:15

Гороскоп на сегодня 8 января: Близнецам – адреналин, Львам - уныниеВидео

00:51

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять