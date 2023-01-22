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Телохранитель принцессы Дианы разоблачил скандального принца Гарри и Меган Маркл

22 января 2023, 22:59
Кен Уорф был всегда рядом с Дианой и годами успешно обеспечивал безопасность принцессы.
Принцесса Диана, принц Гарри
Принцесса Диана, принц Гарри / ua.depositphotos.com, instagram

Брак принца Гарри с бывшей американской актрисой Меган Маркл стал очень скандальным. Последние месяцы в СМИ появляется все больше сплетен о расставании звездных супругов.

Свои подозрения озвучил тот, чьему мнению покойная мать герцога доверяла больше всех.

Как пишет Express, Кен Уорф был всегда рядом с принцессой Дианой. Ведь этот телохранитель годами успешно обеспечивал безопасность супруги будущего короля Великобритании.

Он рассказал о тревожном сигнале из-за брака принца Гарри с Меган Маркл.

"Когда вы смотрите на их свадьбу и последовавшие события, то видно, что она (Меган) — отличная актриса. Некоторые говорят, что Гарри находится полностью под ее контролем. Я не могу это утверждать, но мне кажется, что в этих отношениях что-то не так", - цитирует Уорфа Express.

Ранее свое мнение о скандальных мемуарах принца Гарри высказал близкий друг его покойной матери, Дианы Спенсер. Доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел раскритиковал герцога Сассекского за "мстительные разоблачения".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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принц Гарри принцесса Диана Меган Маркл
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