Совершили покушение: принц Гарри рассказал о трагедии

По словам принца Гарри, много лет на членов королевской семьи работал телохранитель по имени Билли, который спас ему жизнь.

Принц Гарри / скриншот ВВС

Принц Гарри описал в своих мемуарах "Запасной" удивительные вещи. Он не перестает удивлять своими рассказами.

На этот раз герцог Сассекский вдруг заявил, что чуть не погиб из-за брошенной в него гранаты.

Он отмечает, что много лет на членов королевской семьи работал телохранитель по имени Билли. За преданность и мужество внук Ее Величества прозвал охранника Билли Рок, то есть "Скала". Особенно муж Меган Маркл благодарен секьюрити за один самоотверженный поступок. На принца было совершено настоящее покушение.

"Я был особенно близок с одним из моих телохранителей. Билли. Я называл его Билли Рок, потому что он был таким твердым, таким надежным. Однажды он набросился на гранату, которую кто-то бросил в меня из толпы. К счастью, она оказалась ненастоящей", — вспоминает принц Гарри.

Ранее свое мнение о скандальных мемуарах принца Гарри высказал близкий друг его покойной матери, Дианы Спенсер. Доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел раскритиковал герцога Сассекского за "мстительные разоблачения".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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