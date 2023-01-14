Об этом никто не знал: принц Гарри выболтал тайну своего отца

В нашумевших мемуарах возлюбленный Меган Маркл заявил, что его отец повсюду носит с собой игрушку.

Чарльз III / скриншот

Принц Гарри выдал новую порцию откровений о своем отце. От неугомонного герцога Сассекского пострадали как Кейт Миддлтон, ее супруг принц Уильям, так и нынешний король Великобритании Чарльз III.

Однако на этот раз герцог Сассекский выдал признание более забавное, нежели оскорбительное. Правда, не исключено, что пожилой монарх хотел бы сохранить втайне этот любопытный факт о себе.

В нашумевших мемуарах возлюбленный Меган Маркл заявил, что его отец повсюду носит с собой игрушку, которая, по всей видимости, имеет для него особое значение.

"Тедди везде ходил с папой. Это жалкий медведь со сломанными лапами, болтающимися на нитках и заплатках. Мне кажется, что он выглядел так, как мог бы выглядеть отец после того, как хулиганы разобрались с ним", - приводит цитату из автобиографии принца СМИ.

Ранее свое мнение о скандальных мемуарах принца Гарри высказал близкий друг его покойной матери, Дианы Спенсер. Доверенное лицо принцессы Дианы Пол Баррел раскритиковал герцога Сассекского за "мстительные разоблачения".

Также жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

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