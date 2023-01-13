Друг принцессы Дианы в ужасе: принц Гарри получил жесткий ответ за свои откровения

Стоит отметить, что Пол Баррел был очень близок к принцессе Диане и был с ней рядом в последние часы после роковой катастрофы.

Принцесса Диана, принц Гарри / ua.depositphotos.com, instagram

Друг принцессы Дианы и ее доверенное лицо Пол Баррел раскритиковал сына Дианы принца Гарри за его мемуары.

Герцог Сассекский уверял общественность, что его откровения о королевской семье, в том числе чтобы почтить память его покойной матери принцессы Дианы.

Однако Пол Баррел отмечает, что та грязь, которую принц Гарри вылил на свою же семью, заставила бы его мать содрогнуться от ужаса.

"Я впервые встретил его в животике его мамы. Я не узнаю молодого человека, которого вижу сегодня. Его мать была бы потрясена, она бы рассердилась на эти личные, мстительные разоблачения, которые подрывают не только Гарри, но и его страну, его семью, учреждение, которым его мать очень гордилась, и наследие его покойной бабушки", - цитирует Баррела Telegram-канал "Виндзоры".

Стоит отметить, что Пол Баррел был очень близок к принцессе Диане и был с ней рядом в последние часы после роковой катастрофы.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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