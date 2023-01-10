Молчал очень долго: принц Гарри впервые назвал имя своего настоящего отца

В свое время принцесса Диана встречалась с майором и инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом.

Меган Маркл и принц Гарри / Instagram

Принц Гарри впервые нарушил молчание и высказался о слухах про своего родного отца.

Как пишут многие СМИ, герцог Сассекский якобы никакой не сын королю Чарльзу III.

Как пишет The Independent, 38-летний муж Меган Маркл поставил точку в этом вопросе.

В свое время принцесса Диана встречалась с майором и инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом. После этого романа на свет якобы и появился рыжеволосый мальчик с серыми глазами. Поклонники этой теории указывали на "очевидное доказательство": Гарри - копия Хьюитта.

В одной из глав книги Запасной наследник Виндзоров поднял на смех эту версию. Он напомнил, что его мать и майор были близки уже после рождения Гарри, поэтому слухи — всего лишь спекуляция на "жареной" теме.

"Читателям таблоидов понравилась идея о том, что младший сын принца Чарльза не был сыном принца Чарльза. По какой-то причине эта "шутка" никогда не надоедала им", - цитирует слова Гарри из новой книги The Independent.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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