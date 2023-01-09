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"Начал моментально орать": Чарльз III устроил скандал Гарри и Уильяму

9 января 2023, 18:22
Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях.
Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри / instagram.com/princeandprincessofwales

Отношения принцев Уильяма и Гарри трудно назвать теплыми. Сейчас каждый из братьев королевской семьи занимается своими обязанностями. Однако в свое время братья не просто отлично ладили, но и поддерживали друг друга.

В своих мемуарах герцог Сассекский рассказал, как однажды он вместе с Уильямом выступил против отца, который всячески пытался опорочить честь наследников.

Как оказалось, в 2019 году Чарльз III подбрасывал в прессу неприглядные истории о своих сыновьях.

Как пишет Us Weekly, таким образом он пытался выглядеть лучше в глазах британцев.

"Узнав от этом, Уильям пришел в ярость. Он решил серьезно поговорить с отцом. Гарри же пошел вместе с ним, чтобы поддержать его", - говорится в мемуарах Гарри.

Несмотря на то, что в тот момент братья были заодно, после беседы с Чарльзом III Уильям обратился к Гарри и "излил всю свою ярость" на него.

"Папа мгновенно расстроился. Он начал кричать, что Вилли — параноик. Мы оба. Якобы то, что у нас были плохие отзывы в прессе, а у него хорошие, - не значит, что за этим стояли его сотрудники", - приводят слова Гарри СМИ.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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