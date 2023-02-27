Герцогиня-врушка: раскрыта самая нелепая ложь Меган Маркл о ее прошлом

За внешней скромностью и жеманностью герцогини Сассекской таится хладнокровный расчет, убеждена писательница Дейзи Кузенс.

Меган Маркл врала о том, что не знала ничего про британскую королевскую семью и принца Гарри до их знакомства - СМИ / ua.depositphotos.com

Меган Маркл, в прошлом - американскую актрису, а сейчас - опальную жену принца Гарри, СМИ уже не раз ловили на лжи: она часто прибегает к ней, чтобы казаться лучше в глазах прессы, и мастерски "заметает следы", когда дело касается ее прошлого.

До встречи со своим нынешним супругом герцогиня Сассекская вела блог под названием The Tig. В нем она рассказывала про моду, отдых, делилась с читателям размышлениями обо всем на свете. В скорости после того, как ее отношения с принцем Гарри стали известны широкой аудитории, Маркл предусмотрительно закрыла блог.

Тем не менее цитаты оттуда до сих пор гуляют по Интернету. В частности одна из них вскрывает ложь, которую Меган повторяла не единожды, например, на скандальном интервью Опре Уинфри. Сассекская утверждала, что до встречи с Гарри не знала о британской королевской семье практически ничего, да и о нем даже не гуглила, когда познакомилась поближе. Эту же мысль повторял в своих мемуарах "Запасной" и младшй сын короля Чарльза III.

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Писательница Дейзи Кузенс в интервью для Express.co.uk поймала Меган Маркл на этой лжи. Она утверждает, что предприимчивая американка была прекрасно осведомлена об особенностях жизни британской королевской семьи, и пристально следила за всеми новостями.

В качестве доказательства Кузенс приводит цитату из блога Маркл, датированную июлем 2014 года, через три года после женитьбы Уильяма и Кэтрин Уэльских и за два года до знакомство с принцем Гарри. "Маленькие девочки мечтают стать принцессами. Я, например, хотела стать Ши-Ра, принцессой Силы (персонаж из мультсериала 1985 года Непобедимая принцесса Ши-Ра - прим. редактора). И взрослые женщины, кажется, сохраняют эту детскую фантазию. Только посмотрите на пышность и помпезность королевской свадьбы и бесконечные разговоры о принцессе Кейт", - с сарказмом комментировала Маркл.

Также Дейзи Кузенс навекла и некоторые факты из прошлого Меган, которыми делились люди, некогда бывшие частью ее близкого окружения. "Дорогая Меган, боюсь, снова попала впросак. Она целую вечность говорила, что мало что знала о королевской семье, что никогда не изучала Гарри - это полная чепуха. Есть ее фотография возле Букингемского дворца, когда ей было 15 лет, подруга детства рассказывала, что Маркл была одержима королевской семьей. Ее бывшая лучшая подруга также упомянула, что у нее на полке в юности стояла книга про принцессу Диану", - разоблачила герцогиню Сассекскую писательница.

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также принц Гарри и Меган Маркл в скандальном документальном сериале на Netflix рассказали, что у герцогини Сассекской был выкидыш. Пара полагает, что причина таится в отце бывшей актрисы.

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