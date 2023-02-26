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Меган Маркл готовит "грязный" сюрприз на коронации Чарльза III

26 февраля 2023, 16:56
Меган Маркл еще способна насолить королевской семье так, что интервью Опре Уинфри двору покажется цветочками.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Совсем скоро состоится долгожданное событие в Великобритании - коронация Чарльза III.

Автор блога "Британская королевская семья" Стася Исакова говорит, что торжество пройдет мирно с высокой долей вероятности. Однако не исключено, что жена принца Гарри готовит для короля неприятный "сюрприз".

Меган Маркл еще способна насолить королевской семье так, что интервью Опре Уинфри двору покажется цветочками.

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Последние результаты опроса среди британцев показали, что почти половина даже не желает видеть бывшую актрису в Лондоне. Тем не менее гарантий того, что она не приедет, не так много.

"Если они приедут и будут вести себя скромно, не думаю, что будут негативные последствия. Осознанные британцы сдержат эмоции ради монархии. Максимум, на что решатся, может быть, — свист из толпы. Не думаю, что дело дойдет до бросания яиц или помидоров. Другое дело, если Меган решит заявить о себе, чтобы попасть на первые полосы газет, тогда, да, все пойдет не по сценарию", — пришла к выводу эксперт.

Коронация Чарльза

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

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