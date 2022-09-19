Проклятье индийских радж: Чарльз III унаследует корону с бриллиантом, который приносит несчастья

Чарльз III может получить корону Елизаветы II с проклятым камнем Кохинуром / instagram.com/theroyalfamily

Британский король Чарльз III после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, среди прочих драгоценностей британской сокровищницы, унаследовал и ее корону.

Драгоценность выполнена из платины и 2456 бриллиантов, среди которых легендарный камень Кохинур - "Гора света". Историю этого бриллианта насчитывает не менее восьми столетий, полных легенд, мифов и загадок.

В Британию Кохинур прибыл после Второй англо-сикхской войны, когда раджа Сингх потерпел поражение, а все сокровища Пенджаба были доставлены британской королеве Виктории. Позже бриллиант стал частью короны нескольких британских монархинь - Александры, Марии, Елизаветы (королевы-матери) и Елизаветы II.

В мужские короны Кохинур не вставляли, так как верили, что камень проклят, и приносит несчастья любому мужчине, который им обладает.

По легенде делийский султан Ал-ад-Дин имел троих сыновей, Хизр-хана, Умара и Мубарака, которые после его смерти не сумели решить, кому же достанется его престол. Тогда они отправились в горы в поисках просвещения. В дороге их застал ливень, от которого три брата укрылись в пещере. Там они увидели огромный алмаз. Кажды из братьев стал отчаянно молится чтобы заполучить камень: один - Вишну, другой - Брахме, третий - Шиве. Молитву услышал лишь бог-разрушитель Шива, который молниней расколол алмаз на три части - Дерианур (море света), Кохинур (гора света) и Хиндинур (свет Индии).

Стали братья править втроем, но их страну одолевали беды, нищета и голод. Тогда они продали Хиндинур, а на вырученные деньги построили храм Шиве, в статую которого вставили оставшихся два камня. Какое-то время страна Хизр-хана, Умара и Мубарака жила в мире, пока на них не напали персы. Они разграбили сокровищницы и святыни, и унесли с собой Кохинур. Так "гора света" начала свое кровавое путешествие.

Камень кочевал от правителя к правителю, каждого из которых одолевали несчастья: Шах-Джахан был заточен своим же сыном в сокровищнице, и погиб там, преданный близкими; Надир-шах получил Кохинур хитростью, и с тех пор жизнь его была полна предательств и заговоров, а сам он едва не сошел с ума; Замана-мирзу сверг его младший брат, и ослепил его, в попытках выведать местонахождение камня, однако и его со временем ждет ровно та же участь - государственный переворот, пытки и ослепление.

Считается, что несчастья Кохинур приносит исключительно мужчинам, поэтому камень, попав в руки королевы Виктории, передавался лишь по женской линии.

Дата официальной коронации короля Чарльза III пока неизвестна. Загадкой остается и еще один вопрос - примет ли он корону матери, или же, поддавшись суеверному страху стать жертвой проклятия Кохинура, закажет новый венец, как начало новой британской истории.

Корона с Кохинуром на гробу Елизаветы II / instagram.com/theroyalfamily

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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