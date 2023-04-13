Коронация разделила герцогов Сассекских - кто и почему не приедет к Чарльзу III

Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию за два месяца до церемонии, но ответ они дали лишь сейчас.

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На коронации короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы будет присутствовать лишь один член семьи герцогов Сассекских / instagram.com/theroyalfamily

Коронация Чарльза III уже не за горами, а герцог и герцогиня Сассекские лишь сейчас ответили на приглашение короля - на церемонию приедет принц Гарри, но в одиночестве. Меган Маркл останется в США с детьми, отмечать четвертый День рождения принца Арчи.

Королевские эксперты уже рассматривают это, как очередную "позу" мятежных герцогов: пропустить такое важное событие они не могут, но то, что приедет только Гарри, вероятно демонстрирует их недовольство - по слухам они требовали чтобы ради них вновь нарушили королевский протокол, в чем им было отказано. Они хотели стоять на королевском балконе вместе с остальным членами британской королевской семьи во время церемонии, однако утратили эту привилегию, когда совершили "мегсит" в 2020 году.

Издание PageSix отмечает, что Меган Маркл, помимо Дня рождения сына, не хочет появляться в Лондоне, потому что чувствует, что их отношения с другими членами БКС все еще слишком натянутые.

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Впрочем, высокопоставленный источник при королевском дворе подметил, что отсутствие горячо любимых внуков на таком важном для Чарльза III и британской истории событии - это позор, учитывая тот факт, что совсем недавно король одарил своих внуков титулами принца и принцессы Сассекских.

Чарльз в роли короля

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Официальная коронация Чарльза III состоится 6 мая - в день рождения старшего сына принца Гарри. В этом видят попытку наказать зарвавшихся герцогов Сассекских.

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