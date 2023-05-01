Королевская семья в ужасе: принц Гарри вновь ошеломил скандалом

Коронация Чарльза состоится 6 мая. Уже известно, что Сассекский прибудет из США в Великобританию в одиночестве.

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Принц Гарри, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Скандальный принц Гарри с женой Меган Маркл продолжают попадать в громкие события. Из-за скандальных мемуаров под названием Запасной, который принц Гарри выпустил в начале года, отвернулись даже близкие люди.

В преддверии коронации его отца Чарльза III герцог Сассекский пытался выйти на связь с королевской семьей.

"Помимо отца, никто не захотел общаться с опальным принцем", - передает Express.

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Даже его родной брат Уильям, который взойдет на престол после смерти Чарльза III, принял радикальное решение воздержаться от любых бесед с братом. О том, чтобы кто-то извинился перед Гарри и Меган, речи вовсе не идет.

Когда пройдет коронация Чарльза

Коронация Чарльза состоится 6 мая. Уже известно, что Сассекский прибудет из США в Великобританию в одиночестве.

Меган Маркл останется дома и, вероятно, будет справлять день рождения своего первенца Арчи.

Коронация Чарльза - что известно

После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

Совсем недавно короля Чарльза III и королеву-консорта Камиллу забросали яйцами. Британская пресса выяснила, что после скандального нападения с пятью брошенными яйцами дело не закончилось.

Как оказалось, последовала реакция стоящей рядом публики, которая заставила короля растерянно оглядываться.

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