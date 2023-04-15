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Сядешь сзади: Кейт Мидлтон делает все, чтобы не допустить Меган Маркл на коронацию Чарльза

Алена Кюпели
15 апреля 2023, 16:55 обновлено 15 апреля, 17:05
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Кейт Мидлтон очень агрессивно настроена против неугодной Меган Маркл и многие королевские эксперты ее в этом поддерживают.
Меган Маркл, Кейт Миддлтон
Меган Маркл, Кейт Миддлтон / royal.uk, instagram.com/sussexroyal

Королевский эксперт утверждает, что Кейт Миддлтон сделает все, чтоб неугодная двору Меган Маркл, не присутствовала на коронации короля Чарльза.

"Мы все должны быть благодарны за то, что Кейт, в конце концов, я думаю, помешает Меган приехать и за ее словам, что она "ни при каких обстоятельствах не допустит ее туда", — сказал бывший журналист Би-би-си Том Бауэр, которого цитирует Page Six.

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Бауэр утверждает, что принцесса Уэльская также предупредила Маркл: "Если она [Меган] придет, ей придется сесть сзади".

Букингемский дворец подтвердил в среду, что принц Гарри будет присутствовать на коронации своего отца в мае, но Меган Маркл останется в Калифорнии со своими детьми, принцессой Лилибет и принцем Арчи, чей 4-й день рождения приходится на день проведения мероприятия.

Издание эксклюзивно сообщило, что 41-летняя Маркл считает, что присутствие на церемонии было бы "невозможным", поскольку отношения между ней и королевской семьей остаются ледяными.

"Они должны были принять решение, которое казалось искренним и аутентичным, особенно после всего, что было сказано, и всего, что произошло", — сказал Page Six инсайдер, знакомый с семьей.

Бауэр назвал решение 38-летнего принца, принятое после длительных переговоров, "уродливым компромиссом".

"Присутствие Гарри конституционно важно", — объяснил автор "Мести: Меган, Гарри и война между Виндзорами". "В конце концов, не дай Бог, что-нибудь случится с принцем Уильямом и его детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, и все они умрут — у нас будет король Гарри на троне после Чарльза, так что он должен быть там", — добавил он.

Бауэр также объяснил, почему принц Гарри, скорее всего, не появится с другими членами королевской семьи на балконе Букингемского дворца после коронации.

"Если он позволит Гарри выйти на балкон, где уже будет принц Эндрю, то это будет плохим началом правления для короля Чарльза. Два принца-ренегата перед публикой - не допустимо", — заявил королевский эксперт.

Напомним, ранее миграционные службы США заинтересовались признанием принца Гарри в отношении употребления запрещенных веществ. Так, власти пытаются добиться ответа о том, признал ли он свое употребление наркотиков перед эмиграцией в Калифорнию с Меган Маркл в 2020 году.

анее стало известно о том, что Гарри и Меган якобы спровоцировали Чарльза выгнать их из коттеджа. По словам королевского эксперта, "Гарри и Меган спровоцировали короля Чарльза" и всему виной "позорная книга Гарри и интервью, которые он дал". "Я имею в виду, чего он ожидал? — продолжил автор "Мести: Меган, Гарри и война между Виндзорами". "Гарри хотел, чтобы королевская семья преклонила колени и умоляла о прощении, и он полностью пересек весь спектр, он находится в безумной пустыне безумной жертвы", - полагает эксперт.

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