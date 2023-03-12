Королевская родня отвернулась от Гарри и Меган в важный день: разгорелся скандал

Недавно дети герцогов Сассекских получили титулы принца и принцессы, когда их дедушка Чарльз III стал новым королем Великобритании.

Король Чарльз III, принц Гарри, Меган Маркл / instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Принц Гарри и Меган Маркл могут не попасть на коронацию британского короля Чарльза III.

Хоть сама скандальная королевская пара была приглашена, их детей — принца Арчи и принцессу Лилибет — до сих пор никто не позвал.

"Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию", — сообщает газета The Telegraph.

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Западные СМИ сообщают, что Гарри и Маркл предположительно, останутся с детьми дома, если малыши не получат приглашение.

Ведь коронация Чарльза пройдет 6 мая в день рождения его внука Арчи, сына Меган и Гарри.

"Недавно дети герцогов Сассекских получили титулы принца и принцессы. Согласно правилам королевской семьи, дети получили право именоваться принцем и принцессой после смерти Елизаветы II, когда их дедушка Чарльз III стал новым королем Великобритании", - говорится в сообщении.

Где и когда состоится коронация короля Чарльза III

В октябре 2022 года Букингемский дворец объявил, что коронация короля Чарльза состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Ранее предполагалось, что Чарльз выберет для церемонии дату в июне - месяце, в котором короновалась его мать Елизавета II (это было 2 июня 1953 года).

Но король выбрал 6 мая – это еще и день рождения его внука Арчи, сына Меган и Гарри. По почти тысячелетней традиции службу проведет архиепископ Кентерберийский.

Известно, что король Чарльз планирует пригласить 3000 гостей на свою коронацию, но церемония все равно обещает быть более скромной, чем была у его матери - королевы Елизаветы II.

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