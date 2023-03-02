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Королевский эксперт: неугодная Меган спровоцировала Чарльза выгнать семью из дома

2 марта 2023, 13:46
Король Чарльз оказался довольно мстительным
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Скриншот

Выселение принца Гарри и Меган Маркл из Frogmore Cottage уже не удивляет ни одного королевского эксперта.

По словам королевского эксперта, "Гарри и Меган спровоцировали короля Чарльза" и всему виной "позорная книга Гарри и интервью, которые он дал". "Я имею в виду, чего он ожидал? — продолжил автор "Мести: Меган, Гарри и война между Виндзорами". "Гарри хотел, чтобы королевская семья преклонила колени и умоляла о прощении, и он полностью пересек весь спектр, он находится в безумной пустыне безумной жертвы", - полагает эксперт.

Отметим, что в своих мемуарах "Запасной" 38-летний герцог Сассекский обвинил отца в том, что он заклеймил его "запасным" при рождении, не обнял его после смерти принцессы Дианы и постоянно шутил, что он не был биологическим отцом Гарри.

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Кроме того, по информации Page Six, проживающий в Калифорнии Гарри член королевской семьи заявил, что у него достаточно материала для еще одной книги. "Есть некоторые вещи, которые произошли, особенно между мной и моим братом, и в некоторой степени между мной и моим отцом, о которых я просто не хочу, чтобы мир узнал. Потому что я не думаю, что они когда-нибудь меня простят", — сказал он в интервью The Telegraph еще в январе.

В среду герцог и герцогиня Сассекские подтвердили, что Чарльз попросил их покинуть свою английскую резиденцию. Сообщается, что монарх подал заявку на переезд всего через день после того, как скандальные мемуары Гарри попали в книжные магазины.

Источники также сообщают, что 74-летний монарх планирует переселить еще одного члена семьи в дом с пятью спальнями, который находится в поместье Виндзор, — его опального младшего брата, принца Эндрю.

Отметим, ранее тот же королевский эксперт заявил, что Меган Маркл была "удивлена и разочарована" тем, что у принца Гарри "было очень мало денег".

Об этом заявил королевский эксперт Том Бауэр, который появился в новостях ранее в этом месяце, где он рассказал Дэну Вуттону о ранних отношениях пары.

Обсуждая неправильные представления герцогини о королевской семье, автор, написавший в 2022 году книгу "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", назвал бывшую актрису "Форс-мажоров" "помешанной на деньгах".

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