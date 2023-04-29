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Доснял "Голос" и уехал: блогер сообщила, что Потап выехал из Украины

Алена Кюпели
29 апреля 2023, 14:42 обновлено 29 апреля, 14:51
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Украинского продюсера Потапа подозревают в том, что он выехал из Украины.
Потап
Потап / Прес-служба

Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап, скорее всего, покинул Украину.

Такое предположение сделала украинская ведущая и блогер Нателла Кирс на своем YouTube канале.

Кирс разбирает новости, касающиеся селебрити. И на этот раз обратила свое внимание на Потапа, который перестал публиковать посты в Instagram и появляться в публичном пространстве.

видео дня

На видео Кирс говорит о том, куда делся Потап

Так, Кирс вспоминает то, каким грандиозным было возвращение Потапа и как сразу же по приезду в Украину, артист "побежал на диван 1+1" с "великой идеей" в отношении молодых украинских исполнителей. Ведущая также обратила внимание на одно из последних интервью Потапа, где тот планирует, что первым делом сделает после войны.

Тогда певец заявил, что сразу после победы обнимет сына и жену Настеньку, а также поедет в Ирпень. "А какая преграда мешает поехать Алексею в Ирпень сейчас? Не та ли, что он не в Украине?! Как приехал, так и уехал. Доснял "Голос країни" и больше не увидел причин оставаться", - полагает Кирс.

Если это правда и артисту действительно удалось выехать из страны, открытым остается вопрос - как и кто позволил ему сделать это.

Напомним, ранее украинская певица Анастасия Каменских, которая тщательно скрывает информацию относительно отношений с ее мужем, продюсером и исполнителем Потапом, неожиданно проговорилась о том, что же на самом деле происходит у пары.

Ранее также блогер Богдан Беспалов сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

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